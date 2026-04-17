Thiès : un présumé guérisseur jugé pour escroquerie et charlatanisme

Le tribunal des flagrants délits de Thiès a examiné, ce vendredi, une affaire opposant un mendiant du nom de Fodé à une femme qui l’accuse de l’avoir escroquée à hauteur de 5 millions de francs CFA, sous couvert de pratiques mystiques. Poursuivi pour escroquerie et charlatanisme, le prévenu a reconnu à la barre avoir proposé des soins à la plaignante, tout en contestant formellement le montant avancé. « Elle m’a dit qu’elle souffrait. Je lui ai répondu que je pouvais la soigner par la grâce de Dieu. Je fais des soins à base du Coran », a-t-il déclaré. Selon lui, il n’aurait reçu que deux paiements, de 14 000 et 15 000 francs CFA, destinés à l’achat d’objets nécessaires à ses pratiques. Une version vigoureusement contestée par la plaignante. Cette dernière affirme avoir rencontré Fodé alors qu’il mendiait, avant de lui confier ses problèmes de santé. Convaincue par ses promesses de guérison, elle dit avoir participé à plusieurs séances de “soins”. Elle raconte que le prévenu lui aurait remis divers objets, dont une balle de tennis, une pompe, une calebasse et des amulettes, présentés comme des protections spirituelles. Selon son témoignage, elle aurait progressivement perdu sa lucidité, au point de lui remettre, sur une période d’un an, la somme totale de 5 millions de francs CFA, issue notamment d’une tontine qu’elle gérait. Ce n’est qu’après avoir retrouvé ses esprits qu’elle aurait décidé de piéger le mis en cause. Le contactant pour de nouveaux soins, elle a permis son interpellation à Pout, alors qu’il prétendait se trouver en Casamance. Lors de l’audience, le procureur de la République a estimé que les infractions d’escroquerie et de charlatanisme étaient bien établies, requérant une peine de six mois de prison ferme. De son côté, la défense a rejeté en bloc les accusations, soutenant que son client n’avait jamais démarché la plaignante et qu’aucune preuve matérielle ne permettait d’attester la remise des 5 millions de francs CFA. L’avocate a ainsi plaidé l’acquittement. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré.