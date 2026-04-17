Tentative de corruption à Pikine-Guédiawaye : un juge refuse 10 millions FCFA

Selon nos sources, le procureur Saliou Dicko a ordonné l’arrestation de l’entrepreneur Cheikh Guèye et du marabout Hady Sy. Les deux hommes ont été interpellés par la Brigade de recherches de Keur Massar.





D’après les éléments de l’enquête, Cheikh Guèye, déjà impliqué dans une affaire de corruption liée à l’ancien ministre Ismaïla Madior Fall, cherchait à influencer le cours de la justice.



Pour atteindre cet objectif, il aurait sollicité l’intermédiaire du marabout Hady Sy, à qui il aurait remis 10 millions de FCFA afin d’obtenir un rendez-vous avec le juge en charge de son dossier.



Selon les informations disponibles, Cheikh Guèye s’est présenté dans son bureau avec une valise contenant l’argent, dans le but de le corrompre. Mais le juge a catégoriquement refusé l’offre et a immédiatement fait expulser l’entrepreneur.



Un geste salué comme un symbole fort de résistance face à la corruption dans le système judiciaire sénégalais.



Alerté, le procureur Saliou Dicko a déclenché une procédure de soit-transmis, entraînant l’arrestation rapide des deux suspects.



Placés en garde à vue, Cheikh Guèye et Hady Sy devraient être présentés au procureur ce lundi pour la suite de la procédure judiciaire.

