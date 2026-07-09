D'après les informations recueillies, les personnes mises en cause, identifiées par les initiales A. Fall, A. Niang, A. Niane, M.B. Faye et D. Diène, ont été interpellées à la suite d'investigations menées par les gendarmes.





Selon la même source, les cinq suspects auraient été soumis à un dépistage du VIH au cours de l'enquête. Les autorités judiciaires leur reprochent notamment des faits d'association de malfaiteurs, d'actes contre nature ainsi que de transmission volontaire du VIH, une accusation qui devra être examinée par la justice.





À l'issue de leur période de garde à vue, les cinq hommes ont été déférés au parquet de Thiès. Ils se trouvent actuellement dans les locaux du parquet en attendant leur présentation devant le procureur de la République, qui décidera des suites à donner à la procédure.



L'enquête judiciaire se poursuit afin d'établir les responsabilités de chacun. À ce stade de la procédure, les personnes concernées bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à une éventuelle décision de justice définitive.

