Une collecte de fonds organisée dans le quartier de Grand-Yoff pour soutenir un jeune lutteur en vue de son prochain combat à l'Arène nationale a viré au drame dans la nuit du 7 juillet.





Selon les informations rapportées par Libération, les faits se sont produits vers 00h30 dans la Zone de Captage. Alertés par un appel faisant état d'une violente bagarre, les éléments du commissariat de Grand-Yoff se sont rapidement rendus sur les lieux.



À leur arrivée, ils découvrent qu'un vigile d'une concession a été grièvement blessé après avoir reçu un coup de tournevis dans la région cervicale. La victime avait déjà été transportée en urgence à l'hôpital Idrissa Pouye par son employeur.





Les médecins ont indiqué aux enquêteurs que son état était particulièrement préoccupant. Une partie métallique du tournevis serait restée logée dans son cou, nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence.





Les investigations menées durant toute la nuit entre les quartiers de Castors et de Grand-Yoff ont permis l'arrestation de cinq personnes. Parmi elles figurent quatre jeunes âgés de 19 à 23 ans ainsi qu'un garçon de 12 ans, présenté comme le présumé auteur du coup de tournevis.





Les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de meurtre, détention d'armes blanches et coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail dont la durée reste à déterminer.





L'enquête se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de cette altercation et de déterminer les responsabilités de chacun.

