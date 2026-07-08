Le gouvernement a adopté une série de mesures destinées à renforcer la commercialisation du riz produit au Sénégal lors d'une réunion tenue le 8 juillet au ministère de l'Industrie et du Commerce. Les échanges ont réuni les représentants de la Primature, des ministères concernés, de la SAED, des organisations de commerçants et des industriels de la filière.

À l'issue de cette rencontre, un plan d'urgence articulé autour de la régulation du marché, de l'appui aux rizeries et du suivi de la commercialisation a été validé.

Parmi les principales décisions figure la suspension, pour une durée d'un mois, de la délivrance des Déclarations d'importation de produits alimentaires (DIPA). Les autorités ont également décidé que les futurs quotas d'importation seront désormais accordés aux opérateurs capables de justifier l'achat de quantités déterminées de riz local.

Le gouvernement prévoit aussi la répartition des 37 000 tonnes de riz blanc actuellement disponibles entre les importateurs. Par ailleurs, les rizeries devraient transformer 64 000 tonnes de riz blanc lors de la prochaine campagne.

Afin de renforcer la compétitivité de la production nationale, le prix d'achat du riz local auprès des importateurs a été fixé à 280 FCFA le kilogramme. Une subvention de 50 FCFA par kilogramme sera également accordée aux unités de transformation, avec un financement assuré par le ministère de l'Économie et des Finances.

Les autorités annoncent en outre le lancement prochain d'une campagne de promotion du riz local afin d'encourager sa consommation. Les premiers enlèvements des stocks par les opérateurs économiques sont attendus dès la semaine prochaine, tandis que les achats des administrations et établissements publics feront l'objet d'un suivi particulier pour privilégier la production nationale.

Le comité chargé du suivi de la commercialisation du riz local se réunira chaque semaine afin d'évaluer l'application des mesures adoptées et de transmettre régulièrement des rapports aux autorités.