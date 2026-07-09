Une rupture sentimentale s'est transformée en affaire judiciaire devant le Tribunal de grande instance de Mbour. Un homme de 57 ans, identifié sous les initiales C. Diop, est poursuivi pour collecte illicite de données à caractère personnel et chantage, après la diffusion présumée de vidéos intimes de son ancienne compagne à des membres de sa famille.





Selon les débats à l'audience des flagrants délits, la plaignante, A. Sarr, affirme avoir vécu plusieurs mois sous la menace de son ancien compagnon. À la barre, elle a expliqué que celui-ci aurait profité d'un moment où elle s'habillait pour la filmer sans son consentement avant d'utiliser ces images comme moyen de pression après leur séparation.





La jeune femme a raconté que leur relation avait commencé sous de bons auspices. Elle a indiqué que le prévenu l'aidait régulièrement en lui remettant de petites sommes d'argent pour faire face à ses dépenses quotidiennes. Mais la situation aurait changé lorsqu'elle a décidé de mettre un terme à leur relation afin d'aller travailler à Dakar.





Selon son témoignage, c'est à partir de ce moment que les menaces auraient commencé. Elle accuse son ex-compagnon d'avoir envoyé les vidéos compromettantes à une voisine ainsi qu'à un membre de sa famille dans le but de la discréditer et de l'humilier. Elle affirme également qu'il lui répétait qu'il allait « la détruire », faisant de ces vidéos un véritable instrument de chantage.





Face au tribunal, C. Diop a rejeté ces accusations. Il a soutenu que les vidéos lui avaient été envoyées volontairement par la plaignante durant leur relation amoureuse. Pour étayer sa défense, il a insisté sur l'aide financière qu'il lui apportait régulièrement, évoquant notamment un transfert de 20 000 francs CFA destiné à lui permettre de rentrer chez elle, tout en affirmant qu'elle lui devait également de l'argent.





Le représentant du ministère public n'a toutefois pas été convaincu par cette version des faits. Pour le procureur, les deux protagonistes entretenaient effectivement une relation sentimentale, mais la séparation serait à l'origine des actes reprochés au prévenu. Il a estimé que la diffusion ciblée de contenus intimes auprès des proches de la victime constituait un comportement particulièrement grave, susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa vie privée.





Au regard des faits reprochés, le parquet a requis une peine de deux ans d'emprisonnement ferme contre le quinquagénaire.



À l'issue des débats, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. La décision sera rendue le 14 juillet 2026.

