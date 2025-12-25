Menu
Thiès : un maçon condamné après un vol de ferraille audacieux


Rédigé le Mardi 30 Décembre 2025 à 20:48 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un maçon de la ville de Thiès, F. Ndiaye, a été condamné ce lundi par le tribunal d’instance de Thiès à trois mois de prison ferme pour vol de ferraille et tentative d’agression.


Selon les informations recueillies, M. Ndiaye a été surpris en train de dérober de la ferraille, qu’il comptait vraisemblablement revendre. Lors de son interpellation, il a brandit une machette pour menacer la personne qui l’avait surpris, avant d’être immédiatement placé sous mandat de dépôt.
Au cours de l’audience, le prévenu a nié les faits, mais le procureur a estimé que les preuves présentées par les forces de l’ordre étaient suffisantes pour prononcer la condamnation.
Cette décision judiciaire souligne la fermeté des tribunaux locaux face aux actes de vol, même de faible ampleur, et rappelle que la sécurité des biens et des personnes est une priorité à Thiès.
Les autorités judiciaires insistent sur le fait que tout acte délictueux, même mineur, entraîne des conséquences sérieuses, afin de préserver la tranquillité des citoyens et le respect de la loi.


Lat Soukabé Fall

