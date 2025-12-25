Thiès : un maçon condamné après un vol de ferraille audacieux

Au cours de l’audience, le prévenu a nié les faits, mais le procureur a estimé que les preuves présentées par les forces de l’ordre étaient suffisantes pour prononcer la condamnation.

Cette décision judiciaire souligne la fermeté des tribunaux locaux face aux actes de vol, même de faible ampleur, et rappelle que la sécurité des biens et des personnes est une priorité à Thiès.

Les autorités judiciaires insistent sur le fait que tout acte délictueux, même mineur, entraîne des conséquences sérieuses, afin de préserver la tranquillité des citoyens et le respect de la loi.

Selon les informations recueillies, M. Ndiaye a été surpris en train de dérober de la ferraille, qu’il comptait vraisemblablement revendre. Lors de son interpellation, il a brandit une machette pour menacer la personne qui l’avait surpris, avant d’être immédiatement placé sous mandat de dépôt.