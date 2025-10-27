Thiès : un maçon condamné à trois mois de sursis pour avoir agressé son collègue sur un chantier





À Thiès, une simple dispute entre deux maçons a tourné à la violence et s’est terminée devant le tribunal.



Selon les faits, l’un des ouvriers, après avoir été hébergé et aidé à trouver du travail par son collègue, s’est emporté lors d’une altercation sur le chantier. Sous le coup de la colère, il a saisi une pelle et a porté un violent coup au bras de son compagnon de travail, provoquant une fracture.



Munie d’un certificat médical, la victime a immédiatement déposé une plainte pour coups et blessures volontaires. L’agresseur a été interpellé puis placé en détention.



Lors de son passage devant le tribunal d’instance de Thiès, le prévenu a reconnu les faits et présenté ses excuses à la victime.



Après réquisition du procureur de la République, qui a demandé l’application de la loi, le juge a condamné l’accusé à trois mois de prison avec sursis.



Une affaire qui rappelle combien une dispute anodine peut dégénérer en drame lorsque la colère prend le dessus.



seneweb

