L'Actualité au Sénégal

À Thiès, un maçon a été condamné à trois mois de prison avec sursis après avoir fracturé le bras de son collègue à coups de pelle lors d’une dispute sur un chantier.


Thiès : un maçon condamné à trois mois de sursis pour avoir agressé son collègue sur un chantier

 

À Thiès, une simple dispute entre deux maçons a tourné à la violence et s’est terminée devant le tribunal.

Selon les faits, l’un des ouvriers, après avoir été hébergé et aidé à trouver du travail par son collègue, s’est emporté lors d’une altercation sur le chantier. Sous le coup de la colère, il a saisi une pelle et a porté un violent coup au bras de son compagnon de travail, provoquant une fracture.

Munie d’un certificat médical, la victime a immédiatement déposé une plainte pour coups et blessures volontaires. L’agresseur a été interpellé puis placé en détention.

Lors de son passage devant le tribunal d’instance de Thiès, le prévenu a reconnu les faits et présenté ses excuses à la victime.

Après réquisition du procureur de la République, qui a demandé l’application de la loi, le juge a condamné l’accusé à trois mois de prison avec sursis.

Une affaire qui rappelle combien une dispute anodine peut dégénérer en drame lorsque la colère prend le dessus.

