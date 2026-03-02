Coupe du monde 2026 : l’ANPS dévoile les conditions strictes de couverture pour les médias sénégalais

L’Association nationale de la presse sportive (ANPS) a détaillé, ce mardi, les règles encadrant la couverture médiatique de la Coupe du monde 2026. La rencontre s’est tenue à la Maison de la Presse Babacar Touré, en présence de plusieurs professionnels des médias. La compétition mondiale se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Face à la presse, le président Abdoulaye Fall a présenté un dispositif d’accréditation particulièrement encadré. Chaque organe devra transmettre une lettre officielle mentionnant le journaliste choisi et attestant la prise en charge totale de ses dépenses (billets internationaux et internes, hébergement, restauration et assurances). Le reporter devra également posséder un compte FIFA Media actif et validé. Une caution de 1 500 000 FCFA sera exigée pour obtenir le code d’accréditation — un seul par média — somme incluse dans les frais d’hébergement et remboursable à l’arrivée aux États-Unis, sous réserve du respect des engagements.

Le séjour prévisionnel couvrira 40 jours, du 9 juin au 20 juillet 2026, avec un camp de base établi dans le New Jersey, près de New York. L’hébergement est évalué à 170 dollars la nuit, soit environ 4 000 000 FCFA pour l’ensemble de la période. Les frais de restauration sont estimés à 40 000 FCFA par jour (près de 1 600 000 FCFA au total), tandis que le transport interne représente 15 000 FCFA quotidiens, soit environ 600 000 FCFA. Pour la phase de groupes, incluant un déplacement à Toronto estimé à 120 000 FCFA en avion, le budget global atteint environ 6 320 000 FCFA, hors caution.

En cas de qualification au tour suivant, les montants évolueront selon le classement du Sénégal. Une première place, avec un maintien à New York, maintiendrait les dépenses autour de 6 320 000 FCFA. Une deuxième position impliquerait un déplacement à Dallas, ajoutant près de 250 000 FCFA. Une troisième place, avec des rencontres à Mexico puis sur la côte Ouest américaine, porterait l’estimation à environ 6 955 000 FCFA.

Si le parcours se prolonge, l’enveloppe grimpe sensiblement. Une présence en huitièmes de finale pourrait nécessiter environ 7 500 000 FCFA selon la ville hôte. Pour les quarts et demi-finales, avec des trajets possibles vers Boston, Los Angeles, Miami, Dallas ou Atlanta, le budget varierait entre 8 000 000 et 8 500 000 FCFA. Enfin, une qualification en finale pourrait faire dépasser la barre des 10 000 000 FCFA par journaliste, caution incluse.