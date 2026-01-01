Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : un jeune cireur porté disparu depuis le 2 janvier 2026


Rédigé le Lundi 5 Janvier 2026 à 10:36 | Lu 62 fois Rédigé par


Âgé de 20 ans, un jeune cireur originaire de Matam est porté disparu à Thiès depuis le 2 janvier 2026. Sa famille lance un appel à l’aide.


Thiès : un jeune cireur porté disparu depuis le 2 janvier 2026

 

Un jeune cireur, qui exerce également comme maçon de manière occasionnelle, est porté disparu à Thiès depuis le 2 janvier 2026. Âgé de 20 ans, il est recherché par sa famille, établie à Matam, dans la commune d’Ogo, précisément au village de Dendoudy, aujourd’hui plongée dans une profonde inquiétude.

Le jour de sa disparition, alors qu’il se trouvait au marché Moussanté de Thiès en compagnie de ses frères, le jeune homme aurait suivi un individu affirmant être à la recherche d’ouvriers pour un chantier. Depuis ce moment, plus aucune nouvelle n’a été reçue, selon un membre de sa famille.

D’après ses proches, il ne souffre d’aucun problème physique ou mental. Toutefois, au moment de sa disparition, il ne disposait pas de téléphone portable, ce qui complique les recherches.

Désemparée face à cette situation, la famille lance un appel aux bonnes volontés afin d’obtenir toute information susceptible de permettre de retrouver leur fils dans les plus brefs délais.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags