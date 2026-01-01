Thiès : un jeune cireur porté disparu depuis le 2 janvier 2026





Un jeune cireur, qui exerce également comme maçon de manière occasionnelle, est porté disparu à Thiès depuis le 2 janvier 2026. Âgé de 20 ans, il est recherché par sa famille, établie à Matam, dans la commune d’Ogo, précisément au village de Dendoudy, aujourd’hui plongée dans une profonde inquiétude.



Le jour de sa disparition, alors qu’il se trouvait au marché Moussanté de Thiès en compagnie de ses frères, le jeune homme aurait suivi un individu affirmant être à la recherche d’ouvriers pour un chantier. Depuis ce moment, plus aucune nouvelle n’a été reçue, selon un membre de sa famille.



D’après ses proches, il ne souffre d’aucun problème physique ou mental. Toutefois, au moment de sa disparition, il ne disposait pas de téléphone portable, ce qui complique les recherches.



Désemparée face à cette situation, la famille lance un appel aux bonnes volontés afin d’obtenir toute information susceptible de permettre de retrouver leur fils dans les plus brefs délais.

