Thiès : un jeune blessé à la tempe en défendant son oncle

Une blessure prise en charge rapidement
Transporté en urgence à l’hôpital régional de Thiès, le jeune homme a reçu des soins immédiats, son pronostic vital n’étant pas engagé. L’agresseur a été interpellé et placé en garde à vue pour violences volontaires.
Des riverains inquiets
Cet incident souligne la banalisation des violences dans certains quartiers, où des disputes apparemment anodines peuvent rapidement dégénérer. Les habitants appellent les autorités à renforcer la médiation de proximité et la présence policière pour éviter que de tels drames ne se répètent.