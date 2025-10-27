Thiès : un jeune blessé à la tempe en défendant son oncle

Rédigé le Dimanche 2 Novembre 2025 à 18:14 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

À Thiès, un jeune homme de 22 ans a été gravement blessé à la tempe par un tesson de bouteille alors qu’il intervenait pour défendre son oncle dans une querelle de voisinage. L’agression a eu lieu dans le quartier de Darou Salam vendredi soir, provoquant la panique parmi les riverains.



Une blessure prise en charge rapidement Transporté en urgence à l’hôpital régional de Thiès, le jeune homme a reçu des soins immédiats, son pronostic vital n’étant pas engagé. L’agresseur a été interpellé et placé en garde à vue pour violences volontaires.

Des riverains inquiets Cet incident souligne la banalisation des violences dans certains quartiers, où des disputes apparemment anodines peuvent rapidement dégénérer. Les habitants appellent les autorités à renforcer la médiation de proximité et la présence policière pour éviter que de tels drames ne se répètent.

