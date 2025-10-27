Renforcement des capacités des acteurs de la protection sociale à Thiès





La Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) a mené des activités de renforcement des capacités des acteurs de la protection sociale dans la région de Thiès, a constaté l’APS.



Le délégué général, Matar Sène, a indiqué que la DGPSN œuvre pour améliorer la sécurité sociale, élargir la couverture des filets sociaux et renforcer la gouvernance ainsi que la coordination des interventions.



Selon lui, la protection sociale occupe une place importante dans l’Agenda national de transformation Sénégal Vision 2050, non seulement comme instrument de redistribution et de protection, mais aussi comme levier économique et stabilisateur face aux crises et aux chocs externes.



Il a rappelé que la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) 2016-2035 constitue le cadre de référence pour la planification et la mise en œuvre des politiques de protection sociale au Sénégal.



Le délégué général a également souligné que la région de Thiès, à la croisée des dynamiques urbaines et rurales, représente un carrefour économique et social illustrant la diversité du pays, avec ses forces et ses défis, notamment dans les secteurs agricole et minier.



Il a appelé les jeunes à faire face à plusieurs défis, notamment la forte prévalence du travail informel, les vulnérabilités sociales en milieu rural et périurbain, ainsi que les pressions démographique et foncière.



Matar Sène a mis en avant la nécessité d’une meilleure articulation entre la protection sociale, l’emploi et le développement local, insistant sur l’importance de la territorialisation des politiques sociales pour adapter les réponses aux réalités locales, soutenir les collectivités territoriales et garantir la proximité des services pour tous.



Parmi les principaux instruments de protection sociale déployés dans la région figurent le Registre national unique pour un ciblage efficace, le Programme national de bourses de sécurité familiale, ainsi que d’autres initiatives comme le Programme de résilience agricole, la Couverture sanitaire universelle et la carte d’égalité des chances pour les personnes en situation de handicap.

