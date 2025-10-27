Menu
Mbour – W.S. écope de 6 mois de prison dont 1 mois ferme pour vol et association de malfaiteurs


Rédigé le Samedi 1 Novembre 2025 à 18:47 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le tribunal de grande instance de Thiès a condamné, ce jeudi, W.S., un jeune homme domicilié à Mbour, à six mois de prison dont un mois ferme pour vol et association de malfaiteurs.


Les faits remontent à un week-end où son voisin de chambre, G.F., était parti en déplacement. Profitant de son absence, W.S. aurait forcé la porte de sa chambre avant d’y dérober une moto de marque Jakarta et un téléviseur.
 
L’enquête a permis de retrouver la moto cachée derrière un camion dans le quartier, avec le carénage déjà démonté, signe que le prévenu envisageait sans doute de la revendre en pièces détachées.
 
Un mécanicien du quartier, entendu par les enquêteurs, a confirmé que W.S. lui avait parlé de la moto, mais qu’il n’avait pas manifesté d’intérêt.
 
Devant la barre, le jeune homme a reconnu les faits, expliquant qu’il avait perdu 20 000 F au pari foot, somme destinée à payer l’ordonnance de sa femme. Sous la pression de cette dernière, il aurait pris la moto dans l’espoir de transporter des clients pour gagner rapidement de l’argent.
 
> « J’ai mal agi, je demande pardon. Je voulais juste aider ma femme, pas faire du mal à mon voisin », a-t-il déclaré, visiblement abattu.
 
 
 
Le juge, tout en notant la sincérité apparente du prévenu, a estimé que les faits restaient graves et méritaient une sanction exemplaire. Il a ainsi prononcé une peine de six mois de prison dont un mois ferme, assortie du reste avec sursis.
 
Une décision qui vise, selon le tribunal, à prévenir la banalisation du vol dans les quartiers populaires, tout en donnant une seconde chance au jeune homme.


Lat Soukabé Fall

