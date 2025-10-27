Menu
L'Actualité au Sénégal

Ligue 2 sénégalaise : NGB et Thiès FC démarrent fort et prennent la tête du classement


Rédigé le Dimanche 2 Novembre 2025 à 21:43


Niarry Tally (NGB) et Thiès FC ont bien lancé leur saison en s’imposant lors de la première journée de Ligue 2 sénégalaise. Six matchs nuls ont été enregistrés.


Les équipes de Niarry Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) ainsi que Thiès FC ont pris les commandes de la Ligue 2 sénégalaise après leur victoire lors de la première journée du championnat.

NGB s’est imposé sur le score de 2-1 face à Jamono de Fatick, récemment relégué en Ligue 2, tandis que Thiès FC a dominé Teranga Sporting Club (ancien Lusitana) sur la plus petite des marges (1-0).

Grâce à ces succès, NGB et Thiès FC occupent la première place du classement avec trois points et une différence de buts de +1.

Cette première journée a été marquée par une série de six matchs nuls, témoignant de l’équilibre entre les équipes à ce stade de la compétition.

Résultats complets de la 1re journée :

  • Essamaye FC – AS Kaffrine (1-1)

  • NGB – Jamono de Fatick (2-1)

  • Thiès FC – Teranga SC (1-0)

  • AS Saloum – Amitié FC (0-0)

  • AS Bambey – DUC (1-1)

  • Port – Diambars (1-1)

  • Guélwaars – AS Douanes (0-0)

  • Oslo – Ndiambour (0-0)




