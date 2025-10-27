Ligue 2 sénégalaise : NGB et Thiès FC démarrent fort et prennent la tête du classement





Les équipes de Niarry Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) ainsi que Thiès FC ont pris les commandes de la Ligue 2 sénégalaise après leur victoire lors de la première journée du championnat.



NGB s’est imposé sur le score de 2-1 face à Jamono de Fatick, récemment relégué en Ligue 2, tandis que Thiès FC a dominé Teranga Sporting Club (ancien Lusitana) sur la plus petite des marges (1-0).



Grâce à ces succès, NGB et Thiès FC occupent la première place du classement avec trois points et une différence de buts de +1.



Cette première journée a été marquée par une série de six matchs nuls, témoignant de l’équilibre entre les équipes à ce stade de la compétition.



Résultats complets de la 1re journée :