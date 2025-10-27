Kaolack : deux jeunes frères retrouvés noyés aux Parcelles Assainies

« C’est une tragédie inimaginable. Nous sommes sous le choc », confie un voisin. Les enfants jouaient dans les environs, comme beaucoup d’autres dans le quartier, lorsque le drame est survenu.



Le bassin, destiné à drainer les eaux de pluie, n’est pas protégé et représente un danger permanent pour les enfants. Les habitants dénoncent l’absence de clôtures, signalisation ou surveillance, malgré des alertes répétées auprès des autorités locales.



La mairie de Kaolack a promis l’installation de clôtures de sécurité et une surveillance renforcée. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la noyade. Les associations locales de parents appellent également à des campagnes de sensibilisation pour prévenir les accidents.



Ce drame relance le débat sur la sécurité des enfants dans les zones urbaines et la responsabilité des autorités locales à protéger les populations vulnérables.

