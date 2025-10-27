Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Kaolack : deux jeunes frères retrouvés noyés aux Parcelles Assainies


Rédigé le Dimanche 2 Novembre 2025 à 18:42 | Lu 29 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La ville de Kaolack est en deuil après la mort tragique de Moussa et Cheikh Ndiaye, deux frères âgés de 8 et 12 ans, retrouvés noyés dans un bassin d’eau stagnante aux Parcelles Assainies. Les enfants avaient disparu dans l’après-midi et ont été retrouvés à l’aube par des riverains alertés par leurs familles.


Kaolack : deux jeunes frères retrouvés noyés aux Parcelles Assainies

« C’est une tragédie inimaginable. Nous sommes sous le choc », confie un voisin. Les enfants jouaient dans les environs, comme beaucoup d’autres dans le quartier, lorsque le drame est survenu.

Le bassin, destiné à drainer les eaux de pluie, n’est pas protégé et représente un danger permanent pour les enfants. Les habitants dénoncent l’absence de clôtures, signalisation ou surveillance, malgré des alertes répétées auprès des autorités locales.

La mairie de Kaolack a promis l’installation de clôtures de sécurité et une surveillance renforcée. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la noyade. Les associations locales de parents appellent également à des campagnes de sensibilisation pour prévenir les accidents.

Ce drame relance le débat sur la sécurité des enfants dans les zones urbaines et la responsabilité des autorités locales à protéger les populations vulnérables.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Renforcement des capacités des acteurs de la protection sociale à Thiès

- 02/11/2025 - 0 Commentaire
Renforcement des capacités des acteurs de la protection sociale à Thiès
La DGPSN a organisé des activités de renforcement des capacités à Thiès pour améliorer la gouvernance et l’efficacité des politiques de protection sociale au Sénégal.   La Délégation générale à...

Le Président Bassirou Diomaye Faye salue l’avancement des travaux des JOJ Dakar 2026

- 02/11/2025 - 0 Commentaire
Le Président Bassirou Diomaye Faye salue l’avancement des travaux des JOJ Dakar 2026
En visite sur les sites des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le Président Bassirou Diomaye Faye a salué les progrès réalisés et réaffirmé sa volonté d’en faire un événement exemplaire pour...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags