Thiès : un homme prend son bain en pleine journée à la Promenade des Thiessois

Sous les regards médusés des passants: familles, sportifs et curieux. L’homme s’est savonné tranquillement, sans manifester la moindre gêne.
Certains témoins ont filmé la scène, rapidement relayée sur les réseaux sociaux, provoquant moqueries, indignation et interrogations.
Si l’acte n’a provoqué aucun incident majeur, il soulève néanmoins des questions sur l’utilisation des installations publiques, le respect des lieux communs et, plus largement, sur la détresse sociale ou psychologique que peuvent vivre certains individus.
Aucune intervention immédiate des forces de l’ordre n’a été signalée. Pour plusieurs observateurs, cet épisode insolite est aussi le reflet de réalités sociales souvent ignorées.