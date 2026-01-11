Thiès : un homme prend son bain en pleine journée à la Promenade des Thiessois

Rédigé le Vendredi 16 Janvier 2026 à 15:21 | Lu 49 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Une scène pour le moins inhabituelle a surpris de nombreux promeneurs ce mercredi à la Promenade des Thiessois. En plein après-midi, un individu a été aperçu en train de prendre son bain sous un jet d’eau public, à la vue de tous, comme s’il se trouvait dans l’intimité de sa salle de bain.







Certains témoins ont filmé la scène, rapidement relayée sur les réseaux sociaux, provoquant moqueries, indignation et interrogations.

Si l’acte n’a provoqué aucun incident majeur, il soulève néanmoins des questions sur l’utilisation des installations publiques, le respect des lieux communs et, plus largement, sur la détresse sociale ou psychologique que peuvent vivre certains individus.

Aucune intervention immédiate des forces de l'ordre n'a été signalée. Pour plusieurs observateurs, cet épisode insolite est aussi le reflet de réalités sociales souvent ignorées. Sous les regards médusés des passants: familles, sportifs et curieux. L'homme s'est savonné tranquillement, sans manifester la moindre gêne.