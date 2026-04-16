Thiès : un guérisseur jugé pour viol et charlatanisme, le parquet requiert 15 ans de réclusion

La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès a examiné, ce mercredi 15 avril, une affaire mêlant accusations de viol et pratiques de charlatanisme. Âgé de 43 ans, le guérisseur G. Diop est poursuivi pour avoir abusé sexuellement de la jeune K. Tine, dans le village de Tatène Sérère, commune de Notto Diobass. Selon les éléments de l’enquête, les faits remontent au 5 juin 2023, date à laquelle la plaignante avait saisi la Section de recherches de Thiès. Souffrant depuis 2019 de troubles décrits comme des crises de « farou rab », elle affirme avoir été orientée vers le tradipraticien par son cousin. Lors d’une première visite, elle aurait bénéficié de bains mystiques dans un espace appelé « khambe ». Mais c’est au cours d’une seconde séance que les faits présumés se seraient produits. La victime raconte que le guérisseur lui aurait demandé de se déshabiller pour un bain rituel, avant de revenir sur les lieux et de lui imposer des attouchements, puis une relation sexuelle malgré son opposition. Elle affirme avoir perdu connaissance, avant de constater à son réveil des saignements et des douleurs abdominales. Interpellé dans le cadre de l’enquête, G. Diop avait initialement reconnu avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante, avançant qu’elle en aurait été à l’initiative. Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, il était revenu sur cette version, admettant avoir lui-même demandé à la jeune femme de se dénuder avant de passer à l’acte. À la barre, il a finalement nié catégoriquement toute relation sexuelle, soutenant que la patiente prenait ses bains seule. Le certificat médical versé au dossier fait état de lésions compatibles avec un rapport sexuel, notamment une déchirure hyménéale récente saignant au contact, ainsi que des traces plus anciennes. Face à la cour, la victime a maintenu ses accusations, affirmant avoir été contrainte. Elle a toutefois indiqué avoir pardonné à l’accusé, évoquant une lettre de désistement. Le procureur de la République a estimé que les faits de viol et de charlatanisme sont établis, mettant en avant la constance des déclarations de la victime et les contradictions du prévenu. Le parquet a ainsi requis une peine de 15 ans de réclusion criminelle. De son côté, la défense, assurée par les avocats de l’accusé, a soulevé plusieurs zones d’ombre, notamment les circonstances dans lesquelles les faits auraient été commis alors que la victime était accompagnée de proches. Les conseils ont plaidé le doute et demandé l’acquittement. Le verdict de la cour est attendu dans les prochains jours.
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Thiès : un guérisseur jugé pour viol et charlatanisme, le parquet requiert 15 ans de réclusion
Rédigé le Jeudi 16 Avril 2026 à 16:28 | Lu 67 fois Rédigé par Hanne Abou
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