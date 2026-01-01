Thiès : un frère poignardé suite à des disputes liées à la drogue

Lors de l’audience, C. Doumbouya a reconnu avoir utilisé un couteau, tentant toutefois de minimiser les faits en évoquant un échange de coups. Le procureur de la République a requis une peine de 3 ans de prison ferme à son encontre, insistant sur la gravité des actes et les risques liés à la consommation de drogues dans le contexte familial.



Le tribunal devrait rendre son délibéré dans les prochains jours, mettant fin à cette affaire qui a profondément secoué la famille Doumbouya et attiré l’attention sur les dangers de la toxicomanie au sein des foyers.

Selon les faits rapportés au tribunal, l’altercation s’est produite dans le domicile familial, à la suite de disputes répétées liées à la consommation de drogues par le prévenu, notamment du chanvre indien et du guinz. La victime a expliqué que son frère, sous l’effet de ces substances, semait le trouble au sein de la maison, provoquant tensions et conflits.