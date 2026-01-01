Menu
Thiès : un frère poignardé suite à des disputes liées à la drogue


Rédigé le Vendredi 9 Janvier 2026 à 21:48 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le Tribunal des flagrants délits de Thiès a examiné cette semaine une affaire familiale dramatique impliquant C. Doumbouya, poursuivi pour coups et blessures volontaires et détention illégale d’arme après avoir poignardé son frère, A. Doumbouya.


Selon les faits rapportés au tribunal, l’altercation s’est produite dans le domicile familial, à la suite de disputes répétées liées à la consommation de drogues par le prévenu, notamment du chanvre indien et du guinz. La victime a expliqué que son frère, sous l’effet de ces substances, semait le trouble au sein de la maison, provoquant tensions et conflits.
Lors de l’audience, C. Doumbouya a reconnu avoir utilisé un couteau, tentant toutefois de minimiser les faits en évoquant un échange de coups. Le procureur de la République a requis une peine de 3 ans de prison ferme à son encontre, insistant sur la gravité des actes et les risques liés à la consommation de drogues dans le contexte familial.
 
Le tribunal devrait rendre son délibéré dans les prochains jours, mettant fin à cette affaire qui a profondément secoué la famille Doumbouya et attiré l’attention sur les dangers de la toxicomanie au sein des foyers.


