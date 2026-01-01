Thiès : un frère poignardé suite à des disputes liées à la drogue

Selon les faits rapportés au tribunal, l’altercation s’est produite dans le domicile familial, à la suite de disputes répétées liées à la consommation de drogues par le prévenu, notamment du chanvre indien et du guinz. La victime a expliqué que son frère, sous l’effet de ces substances, semait le trouble au sein de la maison, provoquant tensions et conflits.
Lors de l’audience, C. Doumbouya a reconnu avoir utilisé un couteau, tentant toutefois de minimiser les faits en évoquant un échange de coups. Le procureur de la République a requis une peine de 3 ans de prison ferme à son encontre, insistant sur la gravité des actes et les risques liés à la consommation de drogues dans le contexte familial.
Le tribunal devrait rendre son délibéré dans les prochains jours, mettant fin à cette affaire qui a profondément secoué la famille Doumbouya et attiré l’attention sur les dangers de la toxicomanie au sein des foyers.