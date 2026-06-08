Thiès : un forum académique engagé pour la transformation du système éducatif

Les acteurs du secteur éducatif de la région de Thiès prennent part à un forum académique consacré à la refondation curriculaire du système éducatif.

Intervenant lors de cette rencontre, l’adjoint au gouverneur chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang, a souligné l’importance de cette initiative. Selon lui, ce projet concerne plusieurs aspects essentiels du système éducatif, notamment les objectifs de l’école, les apprentissages, les programmes, les supports pédagogiques, les méthodes d’enseignement, la formation des enseignants ainsi que les infrastructures et les équipements de base.

Pour sa part, l’inspecteur d’Académie de Thiès, Gana Sène, a indiqué que la réflexion avait initialement porté sur une simple révision des programmes. Toutefois, les discussions ont conduit à privilégier une démarche plus large visant une refondation en profondeur du système éducatif, touchant plusieurs domaines au-delà des contenus pédagogiques.

Le projet intègre également des questions liées à l’équité, à l’inclusion sociale, à la préservation des valeurs et des normes, ainsi qu’à la promotion des sciences, des techniques, du numérique et de l’employabilité des jeunes, a précisé l’adjoint au gouverneur.

Selon Gana Sène, l’ambition est de bâtir un système éducatif davantage en phase avec les réalités du pays. Il a également annoncé l’organisation prochaine d’une journée dédiée à la voix de l’école afin de recueillir les contributions des élèves, des enseignants et des parents dans le cadre de ce processus.

