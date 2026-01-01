Thiès : un fils détruit les biens de sa mère et la menace de mort

Les faits se sont déroulés lorsque la mère a renversé une bouteille pour empêcher son fils de boire. Cette action aurait provoqué la colère de M. Diallo, qui aurait alors endommagé une coiffeuse, proféré des injures et menacé de mort sa mère.



Lors de son audition à la barre, le prévenu a reconnu les faits. Il a présenté ses excuses à sa mère et s’est engagé à cesser toute consommation d’alcool.



Malgré le pardon exprimé par la victime, le procureur de la République a requis l’application stricte de la loi. Le délibéré est attendu prochainement.

