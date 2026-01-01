Menu
Thiès : un fils détruit les biens de sa mère et la menace de mort


Rédigé le Vendredi 9 Janvier 2026 à 21:31 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Thiès, M. Diallo est poursuivi pour injures, destruction de biens et menaces de mort à l’encontre de sa propre mère. Selon la plaignante, son fils aurait une consommation régulière d’alcool, qui serait à l’origine de son comportement violent.


Les faits se sont déroulés lorsque la mère a renversé une bouteille pour empêcher son fils de boire. Cette action aurait provoqué la colère de M. Diallo, qui aurait alors endommagé une coiffeuse, proféré des injures et menacé de mort sa mère.

Lors de son audition à la barre, le prévenu a reconnu les faits. Il a présenté ses excuses à sa mère et s’est engagé à cesser toute consommation d’alcool.

Malgré le pardon exprimé par la victime, le procureur de la République a requis l’application stricte de la loi. Le délibéré est attendu prochainement.



Lat Soukabé Fall

