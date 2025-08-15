Thiès : un chauffeur de « War Gaindé » arrêté pour trafic de crack

Le commissariat central de Thiès a interpellé samedi un individu pour détention et trafic de drogue. Cette arrestation fait suite à un renseignement opérationnel indiquant l’existence d’un réseau de trafic de crack actif sur l’axe Mbour-Thiès, selon la police.



L’enquête a révélé que le suspect utilisait son véhicule de transport en commun, dit « War Gaindé », pour acheminer la drogue. Ses activités se concentraient surtout aux abords du stade Lat Dior de Thiès.



Une opération de surveillance ciblée

Le samedi 16 août 2025, vers 16 heures, une équipe spécialisée a été déployée pour une mission d’observation. Après quelques minutes, le véhicule signalé est apparu. Les agents ont attendu le moment opportun avant d’encercler le conducteur et de l’interpeller sans incident.



Des saisies compromettantes

La fouille du suspect et de son véhicule a permis de découvrir un sachet contenant sept pierres de crack d’un poids total estimé à 35 g, ainsi qu’une somme de 200 000 F CFA en liquide, supposée provenir de ses activités.



Conformément à la procédure, le mis en cause a été présenté au parquet. Le véhicule (une Peugeot 308), l’argent et la drogue saisis ont été placés sous scellé et remis au procureur de la République.



✅seneweb



