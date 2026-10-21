Thiès : un chauffeur de « Ndiaga Ndiaye » jugé pour homicide involontaire

Rédigé le Jeudi 22 Octobre 2026 à 06:01 | Lu 44 fois Rédigé par SEYELATYR

À Thiès, un chauffeur de car de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye » a comparu devant le tribunal des flagrants délits pour homicide involontaire, après la mort d’un conducteur de moto Jakarta lors d’un accident de circulation. À la barre, le prévenu, identifié comme M. Sarr, a contesté une responsabilité directe et a mis en cause un camion, selon le récit rapporté par Seneweb.



homicide involontaire liée à un accident de la route ayant coûté la vie à un conducteur de moto Jakarta. Les informations ont été rapportées par Le chauffeur conteste et incrimine un camion À l’audience, le prévenu a nié avoir provoqué le drame. D’après sa version, l’accident serait survenu alors qu’il venait de franchir un dos-d’âne. Il a soutenu que la victime, qui circulait à moto en sens inverse, tentait de dépasser un camion au moment des faits.

Selon son récit, ce serait le camion qui aurait heurté le conducteur de la Jakarta, avant que celui-ci ne se retrouve sous le car, où il est décédé. Le chauffeur du « Ndiaga Ndiaye » a également affirmé que le camion ne se serait pas arrêté après l’accident, poursuivant sa route. Réquisitions et mise en délibéré À l’issue des débats, le procureur de la République a requis l’application de la loi, toujours selon Seneweb. Le tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré.

Thiesinfo seyelatyr Un chauffeur de car de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye », présenté comme M. Sarr, a été jugé au tribunal des flagrants délits de Thiès dans une affaire d’liée à un accident de la route ayant coûté la vie à un conducteur de moto Jakarta. Les informations ont été rapportées par Seneweb dans un article publié le 21 octobre 2026.À l’audience, le prévenu a nié avoir provoqué le drame. D’après sa version, l’accident serait survenu alors qu’il venait de franchir un dos-d’âne. Il a soutenu que la victime, qui circulait à moto en sens inverse, tentait de dépasser un camion au moment des faits.Selon son récit, ce serait le camion qui aurait heurté le conducteur de la Jakarta, avant que celui-ci ne se retrouve sous le car, où il est décédé. Le chauffeur du « Ndiaga Ndiaye » a également affirmé que le camion ne se serait pas arrêté après l’accident, poursuivant sa route.À l’issue des débats, le procureur de la République a requis l’application de la loi, toujours selon Seneweb. Le tribunal a ensuite Source : Seneweb



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