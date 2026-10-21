Thiès : un chauffeur de « Ndiaga Ndiaye » jugé pour homicide involontaire

Le chauffeur conteste et incrimine un camionÀ l’audience, le prévenu a nié avoir provoqué le drame. D’après sa version, l’accident serait survenu alors qu’il venait de franchir un dos-d’âne. Il a soutenu que la victime, qui circulait à moto en sens inverse, tentait de dépasser un camion au moment des faits.
Selon son récit, ce serait le camion qui aurait heurté le conducteur de la Jakarta, avant que celui-ci ne se retrouve sous le car, où il est décédé. Le chauffeur du « Ndiaga Ndiaye » a également affirmé que le camion ne se serait pas arrêté après l’accident, poursuivant sa route.
Réquisitions et mise en délibéréÀ l’issue des débats, le procureur de la République a requis l’application de la loi, toujours selon Seneweb. Le tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré.
Thiesinfo seyelatyr
Source : Seneweb