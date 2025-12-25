Thiès : un accusé jugé pour un vol nocturne en réunion avec armes et violences





La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès examine, ce mercredi 24 décembre 2025, le dossier d’un jeune homme poursuivi pour un vol commis en réunion, de nuit, avec usage d’armes et violences. Les faits remontent au mois de mars 2021 et se sont déroulés à Keur Madaro, dans la région de Thiès.



Selon l’accusation, un groupe d’individus s’était rendu de nuit dans ce village avec l’intention de s’en prendre à un commerçant. Le déplacement aurait été effectué à bord d’un véhicule. Une fois sur place, deux membres du groupe se seraient introduits dans le domicile de la victime, tandis que les autres attendaient à proximité.



Armés d’un fusil artisanal et d’une machette, les deux hommes auraient escaladé le mur de la maison avant de frapper à la porte. À l’ouverture, ils auraient surpris le commerçant et lui auraient exigé de remettre l’argent supposément conservé dans sa chambre.



La victime aurait opposé un refus et une altercation violente s’en serait suivie. Alertés par le bruit, des voisins seraient intervenus et auraient violemment pris à partie les assaillants. Grièvement blessés, ces derniers ont été évacués vers une structure hospitalière. L’un d’eux a succombé à ses blessures, tandis que l’autre, après avoir reçu des soins, a été remis à la gendarmerie pour les besoins de l’enquête.



À l’issue de la procédure, le survivant a été inculpé pour vol commis la nuit avec usage d’armes et violences, avant d’être placé sous mandat de dépôt. Il comparaît devant la chambre criminelle ce 24 décembre.



À la barre, l’accusé a nié toute implication dans les faits reprochés. Il a expliqué avoir fait la connaissance du défunt lors d’un précédent séjour en détention et soutient qu’il s’était rendu à Keur Madaro uniquement pour le rencontrer, dans le but de se rendre ensemble à un événement religieux à Thiès. Selon sa version, il aurait été attaqué et battu par un groupe de personnes sans être impliqué dans une tentative de vol.



Entendu comme témoin, le chef du village de Madaro a indiqué avoir été informé de l’affaire par la gendarmerie tard dans la nuit. Sur place, il a affirmé avoir constaté la présence de deux blessés au sol. Il a également rapporté que le commerçant lui avait déclaré que deux individus armés s’étaient introduits dans son domicile avec l’intention de lui soutirer de l’argent.



À l’issue des débats, le procureur de la République a requis une peine de 15 ans de réclusion criminelle à l’encontre de l’accusé, estimant les faits établis.



