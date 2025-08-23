Thiès sous les eaux après une forte pluie : quartiers inondés, maisons effondrées et habitants désespérés

Ce vendredi, une pluie d’une rare intensité s’est abattue sur la ville de Thiès, plongeant plusieurs quartiers dans le désarroi. Les eaux pluviales, tombées peu après la prière du vendredi, ont envahi de nombreuses zones résidentielles, provoquant des inondations par endroits. Au quartier Aiglon, les habitants ont été pris de court par la quantité exceptionnelle de pluie. Trois familles n’ont pas pu passer la nuit chez elles, leurs maisons ayant été littéralement envahies par les eaux. « L’eau a tout récupéré », confie un riverain, la mine dépitée. La situation n’est guère meilleure à Keur Issa, Randoulène, Mbambara ou encore Thialy, où certains habitants ont improvisé des barricades pour empêcher l’eau d’atteindre leurs domiciles. Mais malgré ces efforts, plusieurs concessions sont restées inaccessibles. Au quartier Sampaté, la pluie a eu des conséquences dramatiques : une maison s’est effondrée sous la puissance de l’eau, fort heureusement sans pertes en vies humaines signalées jusqu’ici. Les routes secondaires, elles, se sont transformées en véritables rivières. Pour les automobilistes comme pour les piétons, circuler relève désormais d’un parcours du combattant. « C’est indescriptible. On ne reconnaît plus les voies de communication », se lamente un chauffeur de taxi rencontré sur place. Face à cette situation, plusieurs Thiessois appellent à une intervention urgente des pouvoirs publics. « Nous invitons l’État à déployer cette année des moyens colossaux pour faire face au spectre des inondations », martèle un habitant de Randoulène, rappelant que chaque hivernage ramène son lot de désolation dans la cité du rail. Avec cette première grande pluie de la saison, la hantise des inondations s’installe déjà dans l’esprit des populations, qui redoutent des jours encore plus difficiles si des solutions structurelles ne sont pas rapidement mises en œuvre.
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Thiès – 500 artisans sénégalais bénéficient du programme Élan Ci Artisanat pour l'inclusion financière et numérique 23/08/2025 Foncier au Sénégal : Que s’est-il vraiment passé ? Pour la mémoire collective, le droit à l’information, la transparence, et pour que cela ne se reproduise plus. Par Habib Vitin 22/08/2025 Thiès – Mareyeurs en détresse : Babacar Diop plaide pour l’ouverture urgente du marché au poisson 20/08/2025 Thiès sous tension : meurtres, braquages, drames… le sombre bilan de mi-août 2025 15/08/2025 Maguèye Badiane l'Homme Fort du PM Ousmane Sonko à Thiès se dévoile 27/07/2025
L'Actualité au Sénégal
Thiès sous les eaux après une forte pluie : quartiers inondés, maisons effondrées et habitants désespérés
Rédigé le Samedi 23 Août 2025 à 12:05 | Lu 42 fois Rédigé par Hanne Abou
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Samedi 23 Août 2025 - 12:09 Point E : Arrestation d’un suspect pour vol avec violence à moto
|
Samedi 23 Août 2025 - 12:05 Accident à Massar Teug : 18 blessés dont 7 graves dans une collision frontale
Actualité à Thiès
Cambriolage au lycée Ndiawdoune de Saint-Louis : du matériel administratif emporté
Rédaction - 06/08/2025 - 0 Commentaire
Le lycée Ndiawdoune de Saint-Louis a été cambriolé durant le week-end, avec le vol d’une photocopieuse, d’une imprimante et d’un ventilateur mural. Le lycée Ndiawdoune de Saint-Louis a été victime...
Mont-Roland : Le maire Yve Lamine Ciss mise sur l'éducation pour bâtir l’excellence locale
Lat Soukabé Fall - 02/08/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Point E : Arrestation d’un suspect pour vol avec violence à moto
Rédaction - 23/08/2025 - 0 Commentaire
Un individu a été arrêté à Point E pour un vol avec violence commis à moto. La victime avait été agressée et blessée, tandis que l’enquête continue pour retrouver son complice. Le 22 août...
Accident à Massar Teug : 18 blessés dont 7 graves dans une collision frontale
Rédaction - 23/08/2025 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com