Thiès sous les eaux après une forte pluie : quartiers inondés, maisons effondrées et habitants désespérés

Ce vendredi, une pluie d’une rare intensité s’est abattue sur la ville de Thiès, plongeant plusieurs quartiers dans le désarroi. Les eaux pluviales, tombées peu après la prière du vendredi, ont envahi de nombreuses zones résidentielles, provoquant des inondations par endroits. Au quartier Aiglon, les habitants ont été pris de court par la quantité exceptionnelle de pluie. Trois familles n’ont pas pu passer la nuit chez elles, leurs maisons ayant été littéralement envahies par les eaux. « L’eau a tout récupéré », confie un riverain, la mine dépitée. La situation n’est guère meilleure à Keur Issa, Randoulène, Mbambara ou encore Thialy, où certains habitants ont improvisé des barricades pour empêcher l’eau d’atteindre leurs domiciles. Mais malgré ces efforts, plusieurs concessions sont restées inaccessibles. Au quartier Sampaté, la pluie a eu des conséquences dramatiques : une maison s’est effondrée sous la puissance de l’eau, fort heureusement sans pertes en vies humaines signalées jusqu’ici. Les routes secondaires, elles, se sont transformées en véritables rivières. Pour les automobilistes comme pour les piétons, circuler relève désormais d’un parcours du combattant. « C’est indescriptible. On ne reconnaît plus les voies de communication », se lamente un chauffeur de taxi rencontré sur place. Face à cette situation, plusieurs Thiessois appellent à une intervention urgente des pouvoirs publics. « Nous invitons l’État à déployer cette année des moyens colossaux pour faire face au spectre des inondations », martèle un habitant de Randoulène, rappelant que chaque hivernage ramène son lot de désolation dans la cité du rail. Avec cette première grande pluie de la saison, la hantise des inondations s’installe déjà dans l’esprit des populations, qui redoutent des jours encore plus difficiles si des solutions structurelles ne sont pas rapidement mises en œuvre.