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Thiès : sermon de l’Imam El Hadj Mouhamed Ndiéguène Moustapha à Medinatoul Moustapha
Rédigé le Samedi 21 Mars 2026 à 14:50 | Lu 34 fois Rédigé par Rédaction
À Thiès, l’Imam El Hadj Mouhamed Ndiéguène Moustapha a prononcé un sermon à Medinatoul Moustapha, un moment marqué par des messages spirituels et religieux.
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