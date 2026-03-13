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Thiès : sermon de l’Imam El Hadj Mouhamed Ndiéguène Moustapha à Medinatoul Moustapha


Rédigé le Samedi 21 Mars 2026 à 14:50 | Lu 34 fois Rédigé par


À Thiès, l’Imam El Hadj Mouhamed Ndiéguène Moustapha a prononcé un sermon à Medinatoul Moustapha, un moment marqué par des messages spirituels et religieux.


Thiès : sermon de l’Imam El Hadj Mouhamed Ndiéguène Moustapha à Medinatoul Moustapha

À Thiès, un sermon religieux a été prononcé par l’Imam El Hadj Mouhamed Ndiéguène Moustapha dans le site spirituel de Medinatoul Moustapha, considéré comme un lieu important de recueillement.



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