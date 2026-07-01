Élimination du Sénégal : Pape Thiaw appelle à tirer les enseignements de la défaite



Au lendemain de l'élimination du Sénégal face à la Belgique en Coupe du monde, le sélectionneur Pape Thiaw a fait part de sa déception tout en saluant l'engagement de ses joueurs.

Le technicien sénégalais a reconnu que son équipe n'avait pas réussi à préserver son avance de deux buts. Selon lui, le retour de la Belgique a rendu la fin de rencontre particulièrement compliquée, malgré les efforts fournis par les Lions.

Interrogé sur la décision arbitrale ayant conduit au penalty, Pape Thiaw a préféré éviter toute controverse. Il a estimé que chacun pouvait avoir sa propre lecture de l'action et a choisi de féliciter la Belgique pour sa qualification plutôt que de commenter l'arbitrage.

Le sélectionneur est également revenu sur les changements effectués au cours du match. Il a expliqué que plusieurs joueurs souffraient de fatigue et qu'il était devenu nécessaire de procéder à des remplacements. Il reconnaît toutefois qu'une défaite rend toujours ces choix plus difficiles à défendre.

Malgré cette élimination, Pape Thiaw estime que le groupe doit rapidement tourner la page. Il appelle à analyser les insuffisances observées durant cette rencontre afin d'en tirer les leçons et de mieux préparer les prochaines échéances.