Magal de Touba : un code de conduite annoncé pour encadrer les publications sur les réseaux sociaux

À l’approche du prochain Magal, les autorités religieuses de Touba annoncent un renforcement des mesures destinées à encadrer les comportements observés sur les réseaux sociaux durant l’événement.

Lors du Comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs du Magal, une délégation venue de Touba a exprimé ses préoccupations concernant certains contenus diffusés ces dernières années sur les plateformes numériques.

Selon les déclarations rapportées par Le Soleil, les responsables religieux estiment que des comportements jugés inappropriés ont été constatés à plusieurs reprises et ne devraient plus être tolérés lors des prochaines éditions. Ils dénoncent notamment certaines publications qui, selon eux, portent atteinte à l’image de Touba ou du Magal.

Dans cette perspective, la Ville sainte prévoit de mettre en place un code de conduite destiné à l’ensemble des pèlerins. Cette initiative vise à mieux encadrer l’utilisation des réseaux sociaux pendant l’événement et à lutter contre la désinformation, les contenus jugés excessifs ainsi que certaines pratiques observées ces dernières années.

Les responsables religieux ont également attiré l’attention sur l’organisation de cérémonies de Safar dans plusieurs localités à l’approche du Magal. Ils estiment que les ressources financières mobilisées à cette occasion pourraient être orientées vers des projets ou des besoins jugés prioritaires pour Touba.

Ces orientations s’inscrivent dans la volonté des autorités religieuses de préserver l’esprit du Magal et d’encourager des comportements conformes aux valeurs promues durant ce grand rassemblement religieux.