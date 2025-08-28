Thiès : saisie record de 12 tonnes de produits impropres à la consommation avant le Gamou de Tivaouane

Une opération de grande envergure

En prélude au Gamou de Tivaouane, le service régional du commerce de Thiès, dirigé par le commissaire aux enquêtes économiques principales, Khadim Ndiaye, a procédé à une saisie record de 12 tonnes de produits impropres à la consommation.



Selon M. Ndiaye, cette opération a été rendue possible grâce au déploiement massif d’éléments et de moyens logistiques, permettant un maillage complet du département afin de retirer des circuits tous les produits présentant un danger pour la santé des consommateurs.



L’appui des volontaires de la consommation

Le chef de service a précisé que l’intervention a été renforcée par la participation des volontaires de la consommation, mobilisés aux côtés des agents du service du commerce. Leur engagement a contribué à la réussite de cette saisie exceptionnelle.



Nature des produits saisis

Les 12 tonnes de produits retirés des circuits de distribution se composent de :

