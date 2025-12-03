Menu
Prytanée militaire de Saint-Louis : une nouvelle génération d’enfants de troupe officiellement consacrée


Rédigé le Samedi 20 Décembre 2025 à 21:16 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le Prytanée militaire de Saint-Louis Charles N’Tchoréré (PMS) a renoué, ce vendredi soir, avec l’une de ses traditions les plus solennelles : la cérémonie de remise d’insignes aux nouveaux enfants de troupe, un rituel chargé de symboles et d’histoire.


Présidée par le chef d’état-major de la Marine nationale, le contre-amiral Abdou Sène, cette cérémonie marque l’intégration officielle de soixante-dix-neuf (79) élèves au sein de cette prestigieuse école militaire. Issus de quatorze nationalités africaines, les nouveaux pensionnaires incarnent pleinement la vocation panafricaine du Prytanée militaire de Saint-Louis.

Dans son discours, le commandant de l’établissement, le colonel Abdoulaye Mbengue, a mis en exergue la forte dimension symbolique de cette étape décisive dans la vie des élèves. Il a rappelé que la remise des insignes ne se limite pas à un simple rite, mais constitue un engagement moral et une adhésion consciente aux valeurs cardinales des enfants de troupe : discipline, respect, loyauté et sens du devoir.

« À travers le béret, l’insigne de béret, la corde et les épaulettes, nous transmettons aux élèves la signification profonde des attributs qu’ils portent désormais. Ce sont des symboles forts, adoptés en toute conscience, avec la compréhension de ce qu’ils représentent », a-t-il souligné.

Le colonel Mbengue a également rendu un hommage appuyé au parrain de la promotion, feu le capitaine de vaisseau El Hadji Thierno Seydou Nourou Kébé, ancien enfant de troupe et ancien commandant du Prytanée. Il a salué la mémoire d’un officier dont l’engagement et le leadership ont largement contribué au rayonnement et à la consolidation de l’institution.

La promotion est composée de jeunes venus du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso, de la République centrafricaine, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, confirmant ainsi le rôle du Prytanée comme creuset de formation et de fraternité africaine.

La cérémonie, empreinte d’émotion et de fierté, s’est déroulée en présence des parents des élèves, témoins de ce moment fondateur qui ouvre pour ces jeunes recrues un parcours exigeant, placé sous le signe de l’excellence académique, de la rigueur militaire et des valeurs de service à la nation et à l’Afrique.



Lat Soukabé Fall

