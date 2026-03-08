Thiès rend hommage à son fils du journalisme, Ousmane Diouf

Ousmane n’était pas seulement un journaliste : il était une voix pour ceux qui avaient besoin d’être entendus, un ami sincère, un confident pour nombre de ses concitoyens. Chaque reportage, chaque interview reflétait sa rigueur, sa sensibilité et son humanité. Il avait ce don rare de transformer des sujets complexes en histoires compréhensibles et touchantes, capables de rapprocher les gens et d’éveiller les consciences.





Ce qui frappait chez Ousmane, c’était son sourire chaleureux, sa capacité d’écoute et sa bienveillance. Il savait réconforter, encourager et inspirer ceux qui l’entouraient. Ses collègues se souviennent des débats passionnés, des éclats de rire partagés, des moments de camaraderie qui aujourd’hui font cruellement défaut.





Aujourd’hui, nous ressentons un vide immense, mais son héritage demeure.

Les valeurs qu’il a incarnées vérité, intégrité, sensibilité continuent de guider la communauté journalistique de Thiès.

Son esprit vit à travers chaque journaliste qui aspire à informer avec justesse et humanité.





En ce jour de commémoration, Thièsinfo rend hommage à Ousmane Diouf, dont la voix et le sourire continuent de vibrer dans nos cœurs. Que son souvenir nous inspire à rester fidèles à la passion et à l’éthique qui faisaient de lui un homme d’exception.

