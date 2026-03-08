Dans la commune de Kaolack, l’installation de barrières métalliques le long de certaines routes secondaires suscite des préoccupations chez plusieurs usagers de la route, notamment les conducteurs de taxi et de motos Jakarta.

Moustapha Fall, chauffeur de taxi, estime que ces installations compliquent la circulation. Selon lui, les routes sont déjà étroites et l’ajout de barrières réduit davantage l’espace disponible, ce qui augmente les risques d’incidents.

Daouda Seck, conducteur de moto Jakarta à Ndorong, reconnaît l’importance de protéger les piétons, mais considère que la mise en place de ces dispositifs devrait être mieux réfléchie. Il explique que lorsqu’un véhicule tombe en panne sur la chaussée, la présence des barrières empêche les autres usagers de contourner l’obstacle, ce qui peut provoquer des embouteillages. Il ajoute que, dans la situation actuelle, les dépassements deviennent difficiles.

Pour Babacar Ndiogou, acteur de développement, une route dépourvue de bande d’arrêt d’urgence ne devrait pas être fermée de cette manière. Il estime que les dispositifs de protection devraient plutôt être installés aux ronds-points, aux carrefours ou aux intersections afin de sécuriser la circulation.

De son côté, Babacar Faye, conducteur de moto Jakarta à Médina Mbaba, pense que l’élargissement des routes serait une solution plus adaptée pour améliorer la fluidité du trafic. Il considère également que les usagers devraient être consultés avant la mise en place de ce type d’aménagement.

Les personnes interrogées ont par ailleurs évoqué l’état de certaines routes de la ville et appellent les autorités à se pencher sur cette situation.