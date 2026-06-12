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Thiès : rejeté par sa petite amie, Ass Fall tente de lui ôter la vie


Rédigé le Samedi 13 Juin 2026 à 14:48 | Lu 59 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un grave fait divers s'est produit à Thiès, où une jeune femme a failli perdre la vie après avoir décidé de mettre un terme à sa relation amoureuse.


Thiès : rejeté par sa petite amie, Ass Fall tente de lui ôter la vie

Selon les premiers éléments recueillis, la victime aurait informé son compagnon, identifié sous le nom d'Ass Fall, de sa volonté de rompre. Une décision que ce dernier n'aurait pas supportée. Pris d'une violente colère, il aurait attaqué la jeune femme à l'aide d'une arme blanche, lui portant plusieurs coups.
 

Les cris de détresse de la victime ont rapidement alerté les habitants du quartier, qui se sont précipités sur les lieux. Grièvement blessée, la jeune femme a été secourue avant d'être évacuée vers une structure sanitaire pour recevoir des soins d'urgence.
 

Après son agression, Ass Fall aurait tenté de prendre la fuite. Poursuivi par des riverains en colère, il a échappé de peu à un lynchage grâce à l'intervention de certaines personnes qui ont réussi à calmer la foule.
 

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette tentative de meurtre. Cette affaire remet une nouvelle fois au centre des préoccupations la question des violences exercées dans le cadre des relations sentimentales et des conséquences parfois dramatiques d'une rupture mal acceptée.



Lat Soukabé Fall

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