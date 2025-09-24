Menu
Thiès : quatre individus arrêtés pour possession de trois millions de francs CFA en fausses coupures


Rédigé le Dimanche 5 Octobre 2025 à 19:46


La police de Thiès a démantelé un réseau de fausses devises impliquant quatre suspects, interpellés avec trois millions de francs CFA en billets contrefaits.


Le Commissariat central de Thiès a réalisé une importante opération dans la lutte contre la criminalité financière, en procédant à l’arrestation de quatre individus impliqués dans une affaire de fausses devises.

Tout est parti de la vigilance d’un officier de police, qui a permis l’interpellation de deux suspects près de son domicile, situé à Nguinth. Lors de leur arrestation, ils étaient en possession de trois millions de francs CFA en fausses coupures. Rapidement conduits au commissariat, ils ont reconnu les faits au cours de leur premier interrogatoire.

Les premières investigations ont révélé que cette somme contrefaite avait été apportée par un tiers, dans le but de l’échanger contre 1 950 000 francs CFA en billets authentiques, que devait fournir un autre individu. Ce stratagème bien organisé mettait en évidence un réseau impliquant plusieurs complices à différents niveaux.

Poursuivant les enquêtes, la police a interpellé deux autres personnes liées à cette affaire. Les quatre suspects ont été déférés devant le parquet, tandis que les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuels autres complices et déterminer l’origine exacte des faux billets.

