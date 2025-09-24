Accident mortel sur l’axe Foundiougne–Fatick : bilan provisoire, victimes évacuées à l’hôpital régional de Fatick

D’après les témoignages recueillis sur place, l’accident s’est produit à hauteur d’un tronçon très fréquenté sur la RN2, entre Fatick et Foundiougne. Le choc aurait impliqué un véhicule de transport en commun de type car “Ndiaga Ndiaye”, ainsi qu’un autre véhicule circulant en sens inverse. La violence de la collision a été telle que plusieurs passagers ont été coincés dans la carcasse du véhicule.



Alertés, les sapeurs-pompiers et les éléments de la gendarmerie se sont rapidement rendus sur les lieux. Les victimes ont été extraites et conduites d’urgence à l’hôpital régional de Fatick. Des sources médicales indiquent que certains blessés sont dans un état critique.



Les bilans varient encore selon les premières constatations. Certaines sources locales évoquent 3 morts et plus d’une dizaine de blessés, tandis que d’autres parlent d’un chiffre légèrement supérieur. Le service communication de l’hôpital régional de Fatick et la gendarmerie locale sont attendus pour publier un communiqué officiel dans les prochaines heures.



Ce tronçon reliant Foundiougne à Fatick est connu pour sa dangerosité. Plusieurs accidents graves y ont été enregistrés ces dernières années, souvent liés à la vétusté des véhicules et à l’excès de vitesse. Les habitants de la région appellent les autorités à renforcer les contrôles et à réhabiliter certaines portions de route.



En attendant les conclusions officielles, les autorités locales invitent les automobilistes et chauffeurs à redoubler de prudence sur cet axe très fréquenté, notamment en période de forte affluence.

