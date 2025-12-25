Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : par jalousie, il harcèle le mari de son ex et diffuse des vidéos intimes


Rédigé le Dimanche 28 Décembre 2025 à 09:52 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un fait divers troublant, mêlant jalousie maladive, harcèlement et violences, a été porté devant le tribunal de grande instance de Thiès. Au cœur de l’affaire : A. Ndione, électromécanicien, marié et père de famille, poursuivi pour avoir mené une véritable campagne de représailles contre le mari de son ancienne maîtresse.


Thiès : par jalousie, il harcèle le mari de son ex et diffuse des vidéos intimes

Selon les éléments exposés à la barre, A. Ndione n’aurait jamais digéré la décision de son ex-compagne de mettre fin à leur relation et d’épouser un autre homme. Animé par un désir de vengeance, il aurait alors ciblé le mari de cette dernière, multipliant actes de harcèlement et menaces.

 

L’acte le plus grave reproché au prévenu reste la diffusion de vidéos à caractère intime, dans lesquelles il apparaît avec la femme, envoyées directement au mari de celle-ci. Une démarche humiliante et traumatisante, destinée à briser le couple et à porter atteinte à la dignité de la victime.

 

Outre le harcèlement numérique, A. Ndione est également accusé d’avoir physiquement agressé le mari de son ex-compagne. L’affaire prend une tournure encore plus inquiétante lors de son interpellation : les forces de l’ordre découvrent sur lui une arme à feu détenue sans autorisation, aggravant lourdement son cas.

 

Face au tribunal, le mis en cause n’a pas nié les faits. Le couple victime a déposé plainte pour diffusion illicite de données personnelles, attentat à la pudeur et coups et blessures volontaires. Le procureur de la République a requis l’application stricte de la loi, soulignant la gravité des actes et leurs conséquences psychologiques.

 

À l’issue de l’audience, le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu le 2 janvier 2026. Cette affaire relance le débat sur les violences liées aux relations sentimentales et l’utilisation abusive des contenus intimes à des fins de vengeance, un phénomène de plus en plus dénoncé au Sénégal.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags