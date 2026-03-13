Kaolack : 25 kg de chanvre saisis lors d’une opération ciblée

Une opération menée par la Brigade régionale des stupéfiants de Kaolack a permis la saisie de 25 kilogrammes de chanvre dans la localité de Gagnick, située dans le département de Guinguinéo.

D’après les services de communication de la Police nationale, l’intervention a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre d’une action ciblée visant à lutter contre les réseaux transfrontaliers.

Les agents ont intercepté, aux environs de 00h55, un individu circulant à moto. Une inspection approfondie du véhicule et du colis transporté a conduit à la découverte de la marchandise.

Le suspect a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue, selon la même source.

Cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la sécurité des zones frontalières et à perturber les circuits logistiques liés au trafic de substances illicites.