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Thiès : lancement officiel du projet Édupolsen au lycée Malick Sy


Rédigé le Mercredi 18 Mars 2026 à 20:34 | Lu 53 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le lycée Lycée Malick Sy a accueilli, ce mardi 17 mars 2026, la cérémonie officielle de lancement du projet Édupolsen (Éducation policière sénégalaise), une initiative visant à prévenir les violences et la délinquance à travers l’éducation civique et citoyenne.


Lors de la levée des couleurs, la commissaire principale Safiatou Mbaye, cheffe du service régional de sécurité publique de Thiès, a déclaré :
"Edupolsen repose sur une double démarche : amener la police à l’école et amener l’école à la police. Il s’agit de prévenir plutôt que de sanctionner."

Le projet prévoit des interventions régulières des fonctionnaires pour sensibiliser les élèves aux valeurs républicaines, au respect des symboles de la nation, à la sécurité routière, à la prévention des violences et addictions, ainsi qu’aux dangers d’Internet. Les jeunes auront également la possibilité de visiter commissariats et services pour découvrir les métiers de la police et rencontrer les agents.
 

La commissaire Mbaye a rappelé que la police, déjà impliquée dans la formation civique de la jeunesse, franchit un nouveau cap avec Édupolsen pour former des citoyens responsables, conscients de leurs droits et devoirs, et porteurs d’une culture de paix, de respect et de solidarité. Le projet résulte d’un partenariat entre plusieurs institutions, sans que leurs identités soient précisées.
 

Le proviseur El Hadji Malick Sy a souligné la portée symbolique de la levée des couleurs : un moment de recueillement et de communion autour des valeurs fondamentales de la nation.




Lat Soukabé Fall

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