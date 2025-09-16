Thiès : nouvelle grève de 72h à l’ENSA, le SAES dénonce la paralysie de l’école





Après deux mouvements de grève de 72 heures et un débrayage restés sans effet, la section du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) de l’École nationale supérieure d’agriculture (ENSA) de Thiès a décidé de reconduire son mot d’ordre de grève totale de 72 heures, à partir du jeudi 25 septembre 2025.



Réunis en assemblée générale le 18 septembre, les enseignants ont dressé un bilan jugé insatisfaisant de leur mobilisation entamée depuis le 11 septembre. Selon eux, aucune avancée n’a été notée sur les six points de revendication, alors que l’école fait face à de graves dysfonctionnements : absence d’agent comptable, non-renouvellement des instances de gouvernance et budget jugé insuffisant.



La section du SAES considère comme priorité absolue l’organisation des élections pour désigner la Direction, les responsables des études et les chefs de département. Face à l’inertie constatée, elle appelle à une nouvelle Assemblée générale, prévue le vendredi 26 septembre à 10h, afin de statuer sur la suite du mouvement.



Tout en réaffirmant sa disponibilité au dialogue, le syndicat demande au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) d’intervenir rapidement pour mettre fin à cette paralysie, afin que l’ENSA puisse remplir pleinement son rôle dans la politique de souveraineté alimentaire du pays.

