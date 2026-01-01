Malika : un nouveau-né retrouvé vivant grâce à la vigilance d’une habitante





Un événement grave a été évité le 9 janvier à Malika grâce à la réactivité d’une habitante du quartier. Aux environs de 9h30, celle-ci a contacté le commissariat local après avoir remarqué la présence inhabituelle d’un nourrisson seul dans une rue située à proximité du stade municipal.



Selon Libération, les éléments de la police se sont rendus immédiatement sur place. À leur arrivée, ils ont découvert un nouveau-né de sexe masculin encore en vie. L’enfant avait été enveloppé dans un tissu par la personne qui l’a trouvé afin de le protéger. Son cordon ombilical était toujours attaché et ne présentait aucun signe de soins médicaux. Toutefois, aucun traumatisme ni blessure apparente n’a été constaté sur son corps. D’après les premières évaluations, la naissance aurait eu lieu quelques heures auparavant, probablement dans la nuit du 8 au 9 janvier 2026.



Les sapeurs-pompiers, dépêchés en urgence, ont procédé à l’évacuation du nourrisson vers la maternité du centre de santé de Malika. Après un examen médical approfondi, les agents de santé ont confirmé que le bébé était en vie et dans un état permettant une prise en charge médicale appropriée.



Une procédure d’enquête a été ouverte par les services de police afin d’identifier la mère de l’enfant et de faire la lumière sur les circonstances ayant conduit à cette situation. Les autorités invitent toute personne détenant des informations utiles à se rapprocher des forces de l’ordre pour contribuer à l’avancée des investigations.

