Thiès : mise en service des feux de signalisation à plusieurs carrefours stratégiques





La ville de Thiès a franchi une nouvelle étape dans son processus de modernisation avec la mise en service officielle des feux de signalisation à cinq carrefours. La cérémonie s’est tenue mercredi sous la présidence du maire Babacar Diop, selon les constats de l’APS.



Les travaux d’installation de ces feux tricolores avaient débuté au mois de juillet dernier. Les équipements sont désormais opérationnels au niveau de plusieurs points névralgiques, notamment les ronds-points du Stade Lat-Dior, du Stade Maniang Soumaré, de la gare routière, ainsi que sur deux autres axes importants de la ville.



S’exprimant à cette occasion, le maire de Thiès a souligné l’importance de cette réalisation, qu’il considère comme une avancée majeure vers la transformation urbaine de la cité du rail. Il a précisé que cette mise en service correspond à la première phase d’un projet plus large visant à doter la ville d’infrastructures modernes.



Babacar Diop a également indiqué que le marché relatif à la deuxième phase du projet a déjà été attribué à l’entreprise en charge des travaux actuels. Cette nouvelle étape concernera notamment les ronds-points de Nguinth, d’Ecobank, de la mairie, de la promenade des Thiessois, ainsi que le carrefour du commissariat central.



Selon le maire, le lancement de cette seconde phase est prévu d’ici février 2026. Il a assuré que la municipalité ambitionne de couvrir, au cours de l’année à venir, l’ensemble des seize carrefours jugés nécessaires pour la ville de Thiès.



Par ailleurs, l’édile a insisté sur la nécessité d’accompagner cette modernisation par des actions de sensibilisation et de communication, afin de favoriser l’appropriation et le respect des feux de signalisation par les usagers.



Il a enfin salué la participation des conducteurs de motos, des chauffeurs de taxi et des acteurs du transport urbain, présents lors de la cérémonie de mise en service.

