Thiès : les ex-Temporaires des Chemins de Fer réclament leurs pensions de retraite

Les membres de l’Entente des ex-Temporaires de la Régie des Chemins de Fer du Sénégal se sont réunis en assemblée générale ce mardi 19 août 2025 devant les grilles de la direction générale des chemins de fer, à Thiès.



À l’issue de la rencontre, ils se sont adressés à la presse locale pour rappeler les points inscrits à l’ordre du jour. Leur principale préoccupation porte sur le non-respect des engagements relatifs au paiement de leurs pensions de retraite.



L’association des cheminots retraités a dénoncé les lenteurs dans le traitement de leur dossier. Elle a également interpellé le chef de l’État et le Premier ministre afin que des mesures soient prises pour apporter une solution définitive à ce problème.



✅ dakaractu