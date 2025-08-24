Thiès : les eaux de pluie se retirent, autorités et habitants unis face aux inondations

À Thiès, plusieurs quartiers commencent à retrouver un quotidien normal après les fortes pluies récentes, grâce aux efforts conjoints des services de l’État et des habitants.



Aiglon, Diamaguène, Sampathé, Nguinth et Mbambara figurent parmi les zones les plus touchées, avec des dizaines de maisons endommagées et parfois abandonnées. À Nguinth, au nord de la ville, les façades encore verdâtres témoignent des inondations. L’eau a été pompée des principales voies, hormis un canal toujours inachevé.



« Le canal est la source de notre problème. Toutes les eaux de pluie convergent vers Nguinth et inondent nos maisons », déplore Fama Diop. Un autre voisin confirme que ce même canal provoque aussi des débordements à Keuri Kaw. Souleymane Ndiaye décrit le calvaire des riverains : aucune maison proche du canal n’aurait échappé aux eaux.



À Aiglon, seules subsistent quelques flaques et nids-de-poule. « Aiglon est une cuvette. Quand il pleut, nous ne dormons pas à cause du canal mal adapté », explique une habitante, tout en appelant à l’élargissement de l’ouvrage et à une aide pour reconstruire les murs effondrés. D’autres résidents appuient cette demande, soulignant qu’un meilleur débit d’évacuation préserverait des habitations.



Fara Tounkara salue la solidarité entre voisins qui ont hébergé les sinistrés et plaide également pour l’agrandissement du canal. Selon lui, bien que l’eau disparaisse en quelques heures, un dispositif adapté sauverait plusieurs maisons.



Les inondations à Thiès s’expliquent notamment par la position de certains quartiers dans des zones basses et par des ouvrages d’assainissement incomplets ou trop étroits. Toutefois, la particularité de la ville reste la disparition rapide des eaux, souvent dans les heures suivant les pluies.



Cette fois, le drainage a été accéléré par la mobilisation des autorités et des habitants. Le préfet Mame Less Kabou a salué l’appui de l’État et expliqué avoir mobilisé l’ONAS et les services d’hygiène pour un traitement phytosanitaire des maisons touchées. Il a aussi coordonné la distribution de vivres, de détergents, de six tonnes de ciment et de 4.000 briques aux maires d’arrondissement pour soutenir les familles sinistrées.



Le maire Babacar Diop, qui a visité les sites impactés, a promis de renforcer le pompage en lien avec les services techniques. Il affirme que les dispositifs déjà mis en place ont permis de libérer de nombreuses maisons et qu’une distribution de vivres, de matelas et de ciment est en cours.



Pour lui, les inondations dépassent les capacités des communes et exigent une stratégie nationale. Il insiste sur une prévention en amont, au niveau des plateaux surplombant Thiès de 100 mètres. Dans ce cadre, des travaux de curage et d’élargissement d’un bassin de rétention à Sinthiou Kéba, rattachée à Fandène, ont récemment démarré. Le maire affirme avoir évoqué cette problématique lors de sa dernière rencontre avec le président Bassirou Diomaye Faye.



aps