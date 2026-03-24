Thiès : les députés portent l’éclairage d’un axe stratégique à l’entrée de la ville

Thiès : les députés obtiennent l’électrification d’un tronçon stratégique de 3 km à l’entrée de la ville Chapô : Les députés du département de Thiès ont effectué une visite sur le terrain pour constater l’état d’avancement des travaux d’électrification d’un axe routier long de 3 kilomètres, situé à l’entrée de la ville, entre les communes de Notto Diobass et Fandène. Une initiative saluée par les populations, notamment les femmes riveraines, qui espèrent une nette réduction des agressions et des accidents sur cette zone jugée jusque-là dangereuse.

Une doléance portée par les députés de Thiès À Thiès, les députés du département ont décidé de passer à l’action face aux préoccupations sécuritaires et sociales exprimées par les populations vivant et travaillant aux abords de la bretelle située à l’entrée de la ville. Long de 3 kilomètres, cet axe, à cheval entre les communes de Notto Diobass et de Fandène, était devenu au fil du temps un point noir en matière d’insécurité et d’accidents. Selon les explications fournies lors de la visite de terrain, les parlementaires, parmi lesquels l’honorable député Baïdy ainsi que les deux députées du département, avaient officiellement saisi le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, pour solliciter l’éclairage public de cette zone à risques. Une requête à laquelle le ministre a répondu avec célérité, permettant ainsi le démarrage rapide des travaux.

Des lampadaires solaires pour sécuriser un axe accidentogène Sur place, il a été indiqué que ce tronçon présentait depuis longtemps un double danger : d’une part, il était le théâtre de nombreux accidents ; d’autre part, plusieurs cas d’agressions y étaient régulièrement signalés, notamment contre des femmes exerçant des activités économiques dans ce secteur. Pour remédier à cette situation, l’Agence nationale chargée de l’exécution du projet a déployé ses équipes pour l’installation de lampadaires solaires. Les travaux, déjà bien engagés, devraient permettre d’éclairer progressivement toute cette portion stratégique, avec l’ambition d’étendre l’éclairage jusqu’aux abords du stade Lat Dior et de couvrir les deux ronds-points de la zone. Les responsables présents ont précisé qu’à ce stade, l’avancement du chantier sur l’un des axes est estimé à 36 %, avec l’objectif de finaliser la pose intégrale des lampes avant la célébration du 4 avril. Sur l’autre axe, des contraintes techniques liées à la proximité de lignes à haute tension imposent toutefois des ajustements afin d’éviter tout risque d’électrocution.

Une réponse concrète aux attentes des populations Cette réalisation est perçue comme une réponse forte à une demande sociale longtemps exprimée par les habitants. En plus d’améliorer la sécurité routière, l’éclairage de cette bretelle devrait considérablement réduire les risques d’agressions nocturnes, tout en renforçant les conditions de travail des femmes installées dans cette zone. Les intervenants n’ont pas manqué de souligner que cette avancée est le fruit d’une collaboration efficace entre les députés de Thiès, le ministre de l’Énergie, les services techniques mobilisés ainsi que les autorités étatiques. L’initiative a également été replacée dans le contexte de la préparation des festivités du 4 avril, Thiès devant accueillir un événement d’envergure nécessitant des aménagements sécuritaires et urbains à la hauteur.

Des remerciements adressés aux autorités Au cours de cette activité, plusieurs remerciements ont été adressés au ministre Birame Soulèye Diop pour sa réactivité, mais aussi aux structures techniques qui ont assuré la mise en œuvre diligente des travaux. Les députés ont également exprimé leur reconnaissance au Président de la République Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko, estimant que cette écoute des préoccupations locales traduit une volonté politique d’apporter des réponses concrètes aux populations. Les élus ont enfin annoncé leur volonté de poursuivre les démarches auprès des maires concernés, notamment ceux de Notto Diobass et de Fandène, afin d’envisager d’autres actions de valorisation de cette zone et un accompagnement accru des femmes qui y mènent leurs activités.