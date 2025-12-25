Menu
Thiès : les courses de motos Jakarta désormais interdites dans tout le département


Rédigé le Vendredi 26 Décembre 2025 à 14:34 | Lu 48 fois Rédigé par


Un arrêté préfectoral publié le 26 décembre 2025 interdit les courses et rodéos de motos Jakarta dans le département de Thiès, pour des raisons de sécurité.


Dans un arrêté rendu public ce vendredi 26 décembre 2025, le préfet de Thiès a annoncé l’interdiction des courses de Jakarta ainsi que des rodéos impliquant d’autres motocyclistes sur l’ensemble du département.

Selon l’autorité préfectorale, cette mesure a été prise pour des considérations liées à la sécurité publique. Le document précise que toute course ou démonstration dangereuse menée par des conducteurs de motos est désormais proscrite dans le département de Thiès.

L’arrêté indique également que toute personne qui enfreindra cette décision s’exposera aux sanctions prévues par les dispositions en vigueur du code pénal.

Pour l’application effective de cette mesure, le commissaire central de Thiès et le commandant de la compagnie de gendarmerie ont été désignés comme responsables de l’exécution de l’arrêté préfectoral.





