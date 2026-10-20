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Thiès : les cheminots interpellés à l’approche de la Ziarra de Thierno Habibou Mountaga Daha Tall


Rédigé le Mardi 20 Octobre 2026 à 16:21 | Lu 48 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À l’approche de la Ziarra prévue les 6 et 7 novembre 2026 à Mbambara, un appel particulier est lancé aux cheminots de Thiès pour qu’ils se mobilisent autour de cet événement religieux et mémoriel consacré à Thierno Habibou Mountaga Daha Tall.


Thiès : les cheminots interpellés à l’approche de la Ziarra de Thierno Habibou Mountaga Daha Tall

Cet appel trouve son sens dans le parcours professionnel de cette personnalité religieuse, qui fut lui-même cheminot. Selon les éléments communiqués par les initiateurs de cette démarche, il a joué un rôle de médiateur entre l’État et les travailleurs du chemin de fer. Son engagement dans ce dialogue entre les autorités et les cheminots constitue ainsi un aspect important de sa mémoire professionnelle et sociale.
 
Les cheminots de Thiès, ville historiquement liée au réseau ferroviaire sénégalais, sont donc invités à se souvenir de cet ancien collègue et à prendre part à la Ziarra organisée en son honneur. Cette mobilisation serait également une manière de valoriser l’histoire des travailleurs du rail et le rôle qu’ils ont joué dans la vie économique et sociale du Sénégal.
 
Au-delà de la dimension religieuse, cette rencontre peut ainsi devenir un moment de retrouvailles entre anciens cheminots, travailleurs en activité, familles de cheminots et fidèles, autour d’un homme dont le parcours a relié le monde du travail, la médiation sociale et l’engagement religieux.
 
Le rendez-vous est fixé aux 6 et 7 novembre 2026 à Mbambara, à Thiès, avec notamment un symposium consacré à la vie et aux œuvres de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, le vendredi 6 novembre à partir de 9 heures, à l’auditorium de l’Université Iba Der Thiam de Thiès.



Lat Soukabé Fall

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