Thiès : le propriétaire du restaurant « Kawsara » dément bloquer les travaux du giratoire

À la suite des déclarations du maire de Thiès, Babacar Diop, annonçant la démolition du restaurant « Kawsara », situé à Thiès-Ouest sur l’axe menant vers la gare routière, le propriétaire a tenu à apporter des précisions.



Selon l’édile, l’établissement doit être déplacé car il entraverait les travaux de construction d’un giratoire sur cet axe stratégique. Face à la presse, le propriétaire a affirmé qu’il n’a jamais refusé de quitter les lieux, rappelant qu’il s’agit d’un projet porté par l’État du Sénégal. Il précise toutefois qu’aucune procédure n’a été engagée pour identifier un nouveau site ou prévoir une indemnisation.



Avec ses quarante employés, il a sollicité l’accompagnement des autorités afin que cette relocalisation se fasse dans le respect des règles.



Enfin, il a rejeté toute idée selon laquelle son restaurant serait responsable du retard constaté sur les travaux de la voie de contournement, lancés depuis 2018 par l’État.



