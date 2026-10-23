Thiès : le colonel Mouhamadou Abdoulaye Sylla installé à la Zone militaire n° 7

La passation de commandement annoncée à Thiès a eu lieu. Selon le compte rendu publié par Dakaractu le 22 octobre 2026, le colonel Mouhamadou Abdoulaye Sylla a été officiellement installé à la tête de la Zone militaire n° 7, en remplacement du colonel El Hadj Omar Faye.

La cérémonie a été présidée par le vice-amiral d’escadre Oumar Wade, chef d’état-major général des Armées, en présence du gouverneur et d’officiers supérieurs. Une prise d’armes a été suivie d’un défilé à pied.

Le nouvel officier commandant a notamment exercé des responsabilités dans les missions des Nations unies en Somalie.

Mise à jour du 23 octobre 2026 : cet article, qui annonçait l’installation, a été actualisé après confirmation de la cérémonie.

Source : Dakaractu.

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