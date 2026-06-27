Thiès : le chantier abandonné du canal de Nguinth inquiète les riverains

À quelques semaines du pic de l'hivernage, les populations redoutent de nouvelles inondations. Le chantier, interrompu depuis plusieurs mois, est aujourd'hui envahi par les déchets et les eaux stagnantes, faisant craindre une dégradation des conditions de vie des riverains.





Pour les habitants, cette infrastructure est indispensable pour protéger les quartiers contre les inondations et limiter les risques de maladies liées à l'insalubrité. Ils dénoncent les retards accumulés et estiment que cette situation freine également les activités économiques locales.





Les manifestants demandent aux autorités de prendre des mesures urgentes afin d'achever le projet dans les meilleurs délais. Ils rappellent que chaque saison des pluies ravive les mêmes inquiétudes et espèrent que leurs revendications seront enfin entendues.



En attendant une réponse officielle, les populations restent mobilisées et affirment qu'elles poursuivront leurs actions jusqu'à la reprise effective des travaux.

