Thiès : le SAES de l’Ensa entame 72 heures de grève pour exiger des réformes structurelles





La section SAES de l’École nationale supérieure d’agriculture (Ensa) de Thiès a lancé, ce jeudi, une grève totale de 72 heures, à la suite d’un débrayage largement suivi par ses membres.



Le syndicat reproche au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) son inaction malgré de nombreuses alertes et démarches.



« Depuis février 2024, nous avons adressé au ministère plusieurs correspondances concernant, entre autres, l’organisation des élections, la mise en place des organes de gouvernance, l’affectation d’un agent comptable particulier, l’insuffisance du budget alloué, la passation de services et l’omission de l’Ensa dans le décret de répartition des services », a déclaré Dr Mamadou Moustapha Mbaye, secrétaire général de la section.



Le SAES de l’Ensa exige notamment :



l’organisation immédiate des élections aux postes de direction et de département, conformément aux textes en vigueur ;

l’affectation rapide d’un agent comptable particulier ;

l’installation effective du conseil d’administration de l’école.

Le syndicat menace de durcir son mouvement si ses revendications ne sont pas prises en compte.

