Thiès : le SAES-ENSA reconduit une grève de 72 heures pour dénoncer les dysfonctionnements persistants

La section SAES-ENSA de Thiès a publié un communiqué à l’issue de son assemblée générale du 9 septembre 2025, consacrée à l’examen de la situation institutionnelle et fonctionnelle de l’École nationale supérieure d’agriculture.



Les enseignants ont relevé que, 21 mois après le décret n°2023-2304 du 1er décembre 2023, accordant à l’ENSA son autonomie administrative et financière, plusieurs dysfonctionnements majeurs persistent :



Gouvernance académique et institutionnelle : absence d’élections pour le Directeur, le Directeur des études et les Chefs de département ; non-installation des organes de gouvernance, notamment le Conseil d’administration. Gestion financière et administrative : absence d’un Agent comptable particulier affecté à l’ENSA avec bureaux sur place ; budget insuffisant pour assurer le fonctionnement normal ; non-effectivité de la dévolution des charges sociales (IPRES, CSS, FNR) entre l’Université Iba Der Thiam et l’ENSA. Cadre juridique et institutionnel : omission de l’ENSA dans le décret n°2024-940 du 5 avril 2024 sur la répartition des services de l’État.

Face à ces manquements, le SAES-ENSA avait décrété un débrayage suivi d’un point de presse et d’une grève totale de 72 heures les 11, 12 et 13 septembre. Constatant l’absence d’avancées, l’Assemblée générale du 15 septembre 2025 a décidé de reconduire une nouvelle grève totale de 72 heures à partir du 16 septembre.



Toutefois, le syndicat réaffirme sa volonté de dialogue, tout en maintenant sa détermination à poursuivre son plan d’actions.



